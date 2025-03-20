Выяснились детали смерти поэта и драматурга Вадима Жука

Российский поэт, актер и драматург Вадим Жук скончался после организационных перестановок в программе анимационного фестиваля. Причины его смерти уточняются.

Как сообщает mk.ru, Жук умер утром после завтрака в гостиничном номере, рядом с ним в момент смерти находилась жена Марина Курчевская.

Некоторые связывают кончину поэта с нервным напряжением — за день до трагедии организаторы Открытого российского анимационного фестиваля, ради которого Жук и приехал в Суздаль и ведущим которого он был на протяжении десятилетий, решили заменить его на другого артиста.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Печатался в журналах «Знамя», «Арион», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир» и зарубежных изданиях.

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