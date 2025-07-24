В возрасте 70 лет ушел из жизни актер с расщеплением позвоночника Рене Кирби
© Freepik
В США скончался актер Рене Кирби, с рождения страдающий расщеплением позвоночника. Ему было 70 лет. О его смерти изданию People сообщил брат артиста.
Также он рассказал, что последние месяцы Рене провел в больнице в родном штате Вермонт. По словам родственника Кирби, актер имел проблемы с пищеводом и почками. Также он лечился от инфекции.
Рене Кирби известен по ролям в таких фильмах, как «Любовь зла» и «Застрял в себе» братьев Фаррелли. На его счету также работа в популярном в первой половине 2000-х сериале «Карнавал».
Кроме того, его сестра рассказала, что артисту удалось побороть другой недуг — рак горла. В ходе лечения ему пришлось удалить гортань, после чего Рене утратил способность говорить.
Расщепление позвоночника — это врожденная аномалия развития позвоночного столба, которая характеризуется недоразвитием одного позвонка или нескольких и неполно закрытым позвоночным каналом.
Ранее мы писали о том, что в возрасте 85 лет скончался американский актер Джимми Хант, сыгравший в одном фильме с Рональдом Рейганом.