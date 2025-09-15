В возрасте 70 лет умер легенда синти-попа, основатель группы Blancmange Стивен Ласкомб

Основатель британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб скончался в возрасте 70 лет. О его смерти пишет Mirror.

Коллега Стивена по группе Нил Артур почтил память музыканта. На протяжении большей части своей карьеры они оба выступали дуэтом и прославились в 80-х благодаря таким хитам, как Living on the Ceiling, Waves, Blind Vision и Don't Tell Me.

Коллектив выпустил три студийных альбома Happy Families, Mange Tout и Believe You Me. В 1986 году дуэт распался, но в конце 2000-х воссоединился и в 2011 году выпустил свой четвертый студийный альбом Blanc Burn. После его выхода Стивен ушел из группы по состоянию здоровья. У него диагностировали аневризму брюшной аорты.

«С разбитым сердцем. Покойся с миром, Стивен. Люблю тебя вечно», — написал Артур.

Группа Blancmange была основана в Харроу в 1979 году Нилом, Стивеном и Лоуренсом Стивенсами. Лоуренс ушел из группы после ее основания, и оставшийся дуэт продолжил создавать культовые треки. Название группы происходит от одноименного десерта.

