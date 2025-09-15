Певец Омид Джахан потерял сознание после концерта и умер в 44 года: известна причина

Умер иранский певец Омид Джахан. Ему было 44 года.

Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после выступления на фестивале фиников 12 сентября в городе Бам в провинции Керман. Он внезапно потерял сознание за кулисами.

«Несмотря на многочисленные реанимационные мероприятия, на следующее утро он скончался в больнице», — говорится в публикации Tehran Times.

Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ. Тело музыканта будет перевезено в Тегеран для захоронения на кладбище Бехешт-э-Захра.

Омид Джахан начал свою карьеру в начале 2000-х годов. Пик его карьеры пришелся на 2004 год с выходом альбома Pesare Jonoobi («Южный мальчик»), за которым в 2006 году последовал альбом Papati, закрепивший его в статусе звезды иранской поп-музыки.

Ранее сообщалось, что инфаркт стал причиной смерти артиста из «Тайн следствия» и «Морских дьяволов» Дмитрия Лагачева. Об этом рассказала его коллега Алена Францукова. Она отметила, что общалась с артистом накануне. Лагачев, по ее словам, хорошо выглядел, был бодр, энергичен и ни на что не жаловался.