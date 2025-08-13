В возрасте 70 лет от рака скончался гитарист канадской хэви-метал-группы Kick Axe Ларри Гиллстром

Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей хэви-метал-группы Kick Axe. Мультинструменталист ушел из жизни в возрасте 70 лет. Причина смерти — рак. Его некролог публикует Sleazy Roxx.

Ветеран канадского хэви-метала умер 4 августа. До последнего момента жизни музыкант принимал участие в записи нового альбома коллектива. В группе он играл на гитаре, клавишах, а также был бэк-вокалистом.

Отмечается, что Гиллстром мужественного боролся с онкологическим заболеванием, сохраняя оптимизм и до 2024 года активно гастролировал в составе Kick Axe.

Группа была основана в 1974-м году в Саскачеване и изначально называлась Hobbit. Имя сменили в 1976-м году. Коллектив ездил в туры с такими именитыми мастодонтами жанра, как Judas Priest, Whitesnake, Scorpions и другими.

Первые два релиза коллектива вошли в топ-100 национального чарта — в 1984-1985 годах. Проект распался в 1988-году, но воссоединился в 2002-м.

Ранее мы писали о том, что от рака умер вокалист и основатель американской хэви-метал-группы Junkyard Дэвид Роуч.