В возрасте 67 лет умер артист и сын знаменитого клоуна Андрей Шуйдин

В возрасте 67 лет скончался актер цирка и сын знаменитого клоуна Михаила Шуйдина Андрей Шуйдин. Причина смерти не называется.

Шуйдина не стало 28 июля. Об этом говорится на сайте kino-teatr.ru.

Андрея Шуйдина называют советским и российским актером цирка. С детства будущий артист увлекался хоккеем, выступал в составе юниорской и молодежной команд ЦСКА, трижды становился с ними чемпионом СССР. Дружил с защитником Вячеславом Фетисовым.

Шуйдин совмещал цирк и хоккей, с пятого класса учился в эстрадно-цирковом училище. Имел два прозвища: в цирке его называли спортсменом, а в хоккее – артистом. В 1982 году поступил на работу в «Союзгосцирк», трудился с братом, потом создал свою программу с собственным коллективом.

Снялся в короткометражке «Цирк начинается», а также документальном фильме «Закулисные войны в цирке».

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