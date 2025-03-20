В возрасте 63 лет после болезни умер специалист «Роскосмоса» Валерий Заичко

Умер ведущий специалист «Роскосмоса» по спутникам наблюдения Валерий Заичко. Ему было 63 года.

О смерти сообщает mk.ru со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Уточняется, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Заичко работал в должности заместителя начальника департамента «Роскосмоса» по дистанционному зондированию Земли.

Его отличали высокий профессионализм, большое трудолюбие и настойчивость в решении задач. Руководство выразило соболезнование родным умершего.

Заичко - выпускник Военно-космической академии имени Можайского. Более 40 лет служил в ВС, был в звании полковника в запасе.

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