Опубликовано 20 марта 2025, 16:041 мин.
В возрасте 63 лет после болезни умер специалист «Роскосмоса» Валерий Заичко
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Умер ведущий специалист «Роскосмоса» по спутникам наблюдения Валерий Заичко. Ему было 63 года.
О смерти сообщает mk.ru со ссылкой на сообщение госкорпорации.
Уточняется, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Заичко работал в должности заместителя начальника департамента «Роскосмоса» по дистанционному зондированию Земли.
Его отличали высокий профессионализм, большое трудолюбие и настойчивость в решении задач. Руководство выразило соболезнование родным умершего.
Заичко - выпускник Военно-космической академии имени Можайского. Более 40 лет служил в ВС, был в звании полковника в запасе.
Ранее сообщалось о смерти актрисы и режиссера Ларисы Гурьяновой. Причиной стала тяжелая болезнь.