В возрасте 62 лет скоропостижно умер актер Василий Фунтиков

27 мая скоропостижно ушел из жизни актер Василий Фунтиков. Ему было 62 года.

О смерти сообщил Союз кинематографистов РФ.

«27 мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушёл из жизни замечательный актёр театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович», - говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется. Прощание состоится 30 мая. Артиста похоронят на Хованском кладбище.

Фунтиков – уроженец Москвы. Выпускник Высшего театрального училища им. Б.Щукина. Дебютировал в кино в 1975 году – снялся в картине «Охотник за браконьерами», исполнил главную роль.

Сыграл Кроша в фильме «Каникулы Кроша» - это знаковая роль в судьбе актера. Фильмография Фунтикова насчитывает 30 картин: речь идет о работах «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого» и другие.

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