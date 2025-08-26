В возрасте 61 года умер гитарист и автор песен бразильской рок-группы Blitz Рожериу Меанда

В Бразилии скончался гитарист и бэк-вокалист успешной рок-группы Blitz Рожериу Меанда. Музыкант ушел из жизни в возрасте 61 года. О его кончине сообщается на официальной странице коллектива в соцсети.

Причина смерти артиста не называется. Прощание с музыкантом проходит сегодня в Рио.

Группа была организована в 1981 году. Меанда присоединился к остальным участникам в 2005 году и проиграл в группе 20 лет, став одним из постоянных авторов песен. Коллектив существует по сей день.

Blitz стала первой бразильской командой, которая смогла добиться коммерческого успеха как на родине, так и за рубежом. Считается, что музыка коллектива заложила основу для формирования стиля Brock.

Один их альбомов группы был номинирован на премию Latin Grammy Award в категории «Лучший рок-альбом на португальском языке».

Ранее мы писали о том, что от рака желудка скончался мексиканский музыкант, фронтмен хард-рок-группы Coda Сальвадор Агилар. Ему было 56 лет.