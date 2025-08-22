Фронтмен мексиканской рок-группы Coda Сальвадор Агилар умер от рака в 56 лет

Ушел из жизни мексиканский музыкант, фронтмен хард-рок-группы Coda Сальвадор Агилар. Ему было 56 лет. О его смерти сообщает Billboard.

Певец ушел из жизни 21 августа после борьбы с раком желудка. Его кончину также подтвердили коллеги артиста по коллективу.

Онкологическое заболевание у Агилара было диагностировано год назад. В начале августа рок-музыкант сообщил, что вынужден покинуть сцену из-за недуга. По его словам, врачи «исчерпали все возможные варианты» лечения.

16 августа 2025 у исполнителя вышел сольный альбом.

Коллектив Coda был создан в 1989-м. Проект работает в жанре хард-рок и хеви-метал. В 2000-м коллектив распался, однако уже через два года группа вновь собралась в обновленном составе.

Ранее мы писали, что в автокатастрофе погиб бывший гитарист хэви-метал-группы Mastodon Брент Хайндс. Музыканту был 51 год. Его сбил внедорожник, когда он ехал на своем мотоцикле Harley-Davidson.