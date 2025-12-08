В возрасте 55 лет от рака печени умер чешский актер и телеведущий Патрик Хезуцкий

Известный чешский актер кино и телевидения, радио- и телеведущий Патрик Хезуцкий. Ему было 55 лет. О его кончине сообщают местные СМИ.

Как рассказала порталу Idnes супруга артиста Никола Хезукка, он ушел из жизни 5 декабря. Причиной смерти стала опухоль неизвестного происхождения, которая дала метастазы в печень. О диагнозе стало известно 4 сентября этого года.

Патрик Хезуцкий родился в 1970 году в Праге. Изучал в Тулузе французский язык. Его карьера началась после распада ЧССР в 1990-х годах.

Однако на экранах чешского телевидения он появился еще в 1976 году, когда будучи ребенком снялся в популярном в стране сериале «Холостяки». По его собственному признанию, ему не очень нравилось играть в кино.

С 1997-го работал на радио диджеем, вел развлекательные программы, которые выходили в эфир по утрам. Также был сотрудником канала TV Barrandov, появлялся в ряде популярных телепередач.

Отказавшись однажды от карьеры кинозвезды, он все же снялся в еще одном сериале. В шоу «Редачка» он, уже известный телеведущий, сыграл роль самого себя.

Ранее мы писали, что на 54 году жизни умер актер сериала «Домашний арест» Вадим Смирнов.