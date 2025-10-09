В возрасте 60 лет скончался барабанщик румынской поп-рок-группы Directia 5 Мариус Кесери

В возрасте 60 лет скончался известный в Румынии рок-музыкант, барабанщик группы Directia 5 Мариус Кесери. Причина смерти не раскрывается. О его кончине сообщает портал Digi FM.

Другие участники коллектива также подтверди его уход на официальной странице группы в соцсети.

«Мы были вместе в течение 30 лет. Спасибо, от души!», — говорится в публикации.

Мариус Кесери родился 7 марта 1965 года. До того как присоединиться к Directia 5, музыкант успел отметиться участием в таких формациях, как Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet и Metrock.

Directia 5 является одной из самых популярных групп страны, играющей в стиле поп-рок. Коллектив был образован в 1991 году. Уже через год вышел дебютный альбом «Seducţie», который был необычно хорошо принят публикой. Последний концерт коллектива состоялся 9 сентября 2017 года.

Ранее мы сообщали о смерти известного английского рок-музыканта Дэнни Томпсона, который работал со многими именитыми артистами, включая Рода Стюарта, Клиффа Ричарда и других.