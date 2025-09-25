На 87-м году жизни умер легендарный британский рок-музыкант Дэнни Томпсон

Известный английский рок- и джаз-музыкант, работавший со многими именитыми артистами, Дэнни Томпсон скончался 23 сентября в возрасте 86 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Рикмансворте. Об этом сообщает портал Loudersound со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

«Музыкант, которого любили и которым восхищались все, с кем он работал. Его творчество не имеет себе равных по качеству, а также по невероятно широкому кругу музыкантов, с которыми он сотрудничал», — говорится в сообщении.

Томпсон родился в 1939 году. Начал играть на бас-гитаре в 16 лет. По слухам, всякий раз, когда он заходил в комнату, там висела большая табличка с надписью «репетируй».

Позже начал работать в таких жанрах, как рок, блюз, фолк и джаз. Томпсон уверенно владел минимум полудюжиной инструментов, но был востребован в первую очередь как контрабасист.

В 1960-х музыкант несколько лет играл в знаковом коллективе Алексиса Корнера Blues Incorporated, был основателем проекта, в котором играл Джон Маклафлин.

В списке знаменитых артистов, с которыми сотрудничал Томпсон: Питер Гэбриел, Род Стюарт, Клифф Ричард, группы T. Rex, Talk Talk и многие другие.

