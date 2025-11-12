В возрасте 59 лет в результате болезни умер американский музыкант Клето Эскобедо

Стало известно о смерти американского музыканта, композитора и телеведущего Клето Эскобедо. Ему было 59 лет.

Как сообщает «Российская газета», Клето ушел из жизни 11 ноября. Ранее его близкий друг и коллега сообщал, что музыкант серьезно болен несколько месяцев. Однако диагноз не раскрывали.

Карьера Эскобедо началась в 1980-е годы. Студентом он стал работать с разными группами, гастролировал с Марком Энтони.

Клето с 2003 года и до самой смерти был ведущим популярной передачи. Он же стал соавтором главной музыкальной темы шоу.

