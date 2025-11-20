Опубликовано 20 ноября 2025, 17:141 мин.
В возрасте 58 лет умер известный в России писатель Жан-Луи Трюдель
© Freepik
В возрасте 58 лет скончался писатель-фантаст Жан-Луи Трюдель. Он был известен в России в том числе благодаря рассказу, опубликованному в антологии «Витапанк».
О смерти сообщает «Российская газета». Подробности не приводятся. Дата и место прощания не называются.
Канадский писатель-фантаст ушел из жизни 18 ноября. Он был также известен как переводчик, педагог, телеведущий.
Трюдель – уроженец Торонто, появился на свет в 1967 году. Публиковаться стал с 1990-х. Работал преподавателем истории в университете Оттавы. Был лауреатом премий.
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет умерла писательница Марина Левицка. Причиной ухода из жизни стало дегенеративное заболевание головного мозга.