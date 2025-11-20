На 80-м году жизни умерла британская писательница, автор «Краткой истории тракторов по-украински» Марина Левицка

На 80-м году жизни скончалась британская писательница Марина Левицка, чей дебютный роман «Краткая история тракторов по-украински», написанный ею в 60 лет, стал бестселлером. Причиной смерти стало дегенеративное заболевание головного мозга, сообщает The Guardian.

Марина Левицка родилась в семье украинцев. Ее отец был инженером и изобретателем, а мать — ветеринаром. Во время Второй мировой войны они попали в Германию в качестве подневольных рабочих. Писательница появилась на свет в лагере для «перемещенных лиц», который британские власти организовали в Киле вскоре после падения Третьего рейха.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств семья получила право переехать в Великобританию. Сначала они жили в Восточном Суссексе, затем переехали в Южный Йоркшир.

Ее отец Петр работал в тракторной компании International Harvester в Донкастере. Его опыт писательница впоследствии и использовала в ее первом романе, который стал настоящим литературным прорывом.

Левицка училась в гимназиях в Линкольншире и Оксфордшире, изучала английский язык и философию в Кильском университете. Получив степень бакалавра философии в Йорке, поступила в докторантуру Королевского колледжа Лондона.

Будучи подростком, увлеклась активистской деятельностью и вступила в Национальную ассоциацию против войны. Во взрослом возрасте преподавала в Открытом университете и работала внештатным учителем.

Книга «Краткая история тракторов по-украински», вышедшая в 2005 году, разошлась тиражом в миллион экземпляров. После она написала еще пять романов. В ее произведениях комический стиль сочетался с серьезными темами, включая «скрытые миры» глобальных потрясений, которые происходили за кулисами повседневной жизни мультикультурной Британии.

