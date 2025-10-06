В возрасте 57 лет умер шансонье Алексей Степин. Об этом сообщает «Радио Шансон».

Певец Алексей Степин скончался на 58-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. Известно, что певец умер спустя месяц после своего дня рождения, которое он отметил 5 сентября.

Коллектив радиостанции выразил соболезнования родным и близким Степина.

«Его хиты „Долюшка-доля“, „Гули-гули“, „Ты не балуй“, „Дорога да гитара“ и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет», — сказано в некрологе.

Дата и место прощания с шансонье пока не определены, их озвучат позже.

Алексей Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Сольную карьеру певец начал в 1990 году.

