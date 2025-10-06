На 76-м году жизни умер венесуэльский певец и композитор Генри Мартинес

В возрасте 75 лет ушел из жизни венесуэльский певец, композитор и автор песен Генри Мартинес. О его смерти пишет El Nacional. Причина смерти артиста не раскрывается.

В публикации музыканта называют несравненным мастером и самой влиятельной фигурой в поп-музыке страны. Написанные Мартинесом композиции исполняли десятки популярных артистов, включая Марка Энтони.

Его основными хитами считаются песни Criollísima, La negra Atilia и A tu regreso. Первый сольный альбом вышел только в 2003-м году.

В ранние годы на Мартинеса оказали влияние различные музыкальные жанры, такие как латиноамериканская музыка и джаз. Особый интерес он проявлял к характерным аккордовым последовательностям, которые использовали бразильские гитаристы, такие как Лауринду Алмейда, Луис Бонфа и другие.

Успеха на родине Мартинес добился в 1990-х годах. После этого перебрался в США, в штат Флорида. Там он заключил контракт с одним из подразделений Warner Music. Композитор сосредоточился на создании песен для латиноамериканских исполнителей.

