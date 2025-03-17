В возрасте 57 лет умер актер Виталий Мещеряков, воспитывавший шестерых детей

Умер актер Виталий Мещеряков, известный по сериалам «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе-8». Артисту было 57 лет.

О смерти сообщает aif.ru со ссылкой на Мичуринский драматический театр, где тот служил 34 года.

В театре о нем вспоминают как о ведущем актере, мастере характерных ролей. Комедии с участием Мещерякова всегда имели большой успех.

«У него умерла супруга от коронавируса, после чего он один воспитывал шестерых детей», - сообщили в театре и отметил, что младший ребенок актера учится в девятом классе.

Мещеряков – выпускник Задонского культпросветучилища. С 1990 года он служил в Мичуринском драмтеатре.

Ранее сообщалось об уходе из жизни 49-летнего актера Джесси Кирни. Причиной смерти стало редкое сосудистое поражение.