Опубликовано 17 марта 2025, 18:311 мин.
В возрасте 57 лет умер актер Виталий Мещеряков, воспитывавший шестерых детей
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Умер актер Виталий Мещеряков, известный по сериалам «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе-8». Артисту было 57 лет.
О смерти сообщает aif.ru со ссылкой на Мичуринский драматический театр, где тот служил 34 года.
В театре о нем вспоминают как о ведущем актере, мастере характерных ролей. Комедии с участием Мещерякова всегда имели большой успех.
«У него умерла супруга от коронавируса, после чего он один воспитывал шестерых детей», - сообщили в театре и отметил, что младший ребенок актера учится в девятом классе.
Мещеряков – выпускник Задонского культпросветучилища. С 1990 года он служил в Мичуринском драмтеатре.
Ранее сообщалось об уходе из жизни 49-летнего актера Джесси Кирни. Причиной смерти стало редкое сосудистое поражение.