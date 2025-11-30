На 54-м году жизни умер актер сериала «Домашний арест» Вадим Смирнов

На 54 году жизни умер актер сериала «Домашний арест» Вадим Смирнов. Он прославился благодаря многочисленным ролям, которые часто исполнял в тандеме со своим братом-близнецом Дмитрием.

О кончине артиста сообщили 28 ноября, но причину смерти не раскрыли. Подробности приводит The Voice.

Трагедия вызвала отклик у многих пользователей сети, которые выразили соболезнования и поделились воспоминаниями о Вадиме.

«Честно сказать, я и не знал, как зовут братьев-актеров, но, думаю, что не мне одному они хорошо запомнились по ролям всяческих "братков". Очень фактурные типажи, что, к сожалению, ограничивало актеров в рамках определенного амплуа... И вот одного из братьев не стало. Печально... и неожиданно», «Вадим и Дмитрий Смирновы запомнились по ярким ролям. Очень жаль, что Вадим ушел таким молодым», «Очень приятный собеседник и человек», — написали блогеры.

Вадим Смирнов родился 13 марта 1972 года и в 1991 году окончил Нижегородское театральное училище. Его карьеру невозможно представить без Дмитрия: братья были востребованы благодаря ярким образам бандитов, телохранителей и киллеров, которые они создавали на экране. Их дебют состоялся в 1999 году в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Позже Вадим и Дмитрий появились в проектах «Агент национальной безопасности-2», «Убойная сила», «Училки в законе-3», «Домашний арест», а также в фильмах «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским».

Ранее мы писали о том, что умер актер театра и кино Исаак Эйзен.