В возрасте 52 лет от рака скончался фронтмен шведской группы At the Gates Томас Линдберг

Шведский музыкант, фронтмен культовой дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался на 53-м году жизни. О его смерти сообщает портал Loudersound.

Кончину певца сегодня, 16 сентября, также подтвердили его коллеги по цеху, включая экс-солиста коллектива Opeth Дэвида Исберга и гитариста Arch Enemy Майкла Аммота.

В декабре 2023 года у Линдберга диагностировали рак полости рта и неба. Однако о своем состоянии артист не рассказывал до прошлого месяца. В заявлении, которое он написал в марте, но опубликовал только 15 августа, сказано: «Это был очень тяжелый год».

Также стало известно, что в прошлом месяце Томас проходил курс лечения. Певцу удалили большую часть неба, провели лучевую терапию, но победить болезнь медики не смогли.

Томас Линдберг был одним из основателей группы At The Gates, которая образовалась в 1990 году после распада группы Grotesque. Участники взяли курс на мелодик-дэт-метал, впоследствии став флагманами жанра и родоначальниками так называемого гетеборгского звучания.

Дебютный мини-альбом Gardens Of Grief коллектив выпустил в 1991 году. А через год вышла первая полноформатная пластинка The Red In The Sky Is Ours. Тексты Линдберга были «экзистенциальными» и поэтичными по сравнению с текстами других вокалистов, исполняющих экстремальный метал.

