В возрасте 50 лет ушел из жизни мексиканский кинорежиссер Панчо Родригес

В возрасте 50 лет ушел из жизни мексиканский режиссер Панчо Родригес. О его кончине пишет Deadline.

Его смерть была также подтверждена в минувшие выходные Международным кинофестивалем в Гвадалахаре и Министерством культуры столицы штата Халиско.

«Мы признаем его неоценимый вклад в кинематограф и неустанное стремление создавать самобытные и чувственные истории. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и творческому сообществу. Его творчество будет жить», — говорится в заявлении организации.

Последней работой Родригеса стал полнометражный фильм Abracadaver, который был показан на месиканском кинофестивале в этом году.

Родригес был ветераном киноиндустрии Гвадалахары. Среди его самых известных работ: «В поисках ангела» (2007), который получил приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Гвадалахаре, и «Большое желание» (2017). Последний был номинирован на премию «Ариэль» в категории «Лучший анимационный фильм».

