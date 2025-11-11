Умер номинированный на «Оскар» датский режиссер Каспар Роструп

Умер датский режиссер, сценарист, актер и телеведущий Каспар Роструп. О его смерти сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежный источник.

Каспар Роструп был одной из ключевых фигур в датском кинематографе. Мировое признание ему принесла драма «Танец с Регице», которую он поставил и выступил в качестве соавтора сценария. В 1988 году эта картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Еще одной знаковой работой режиссера стала комедия «Йеппе с горы» 1981 года, которая была удостоена номинации на главный приз Московского международного кинофестиваля.

В его фильмографии — такие картины, как «Войцек», «Пивовар», «Мизантроп» и «Место поблизости». Всего он принял участие в создании около 25 кинокартин и телесериалов.

Каспар Роструп родился в 1940 году. О точной причины смерти информации пока нет.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 90 лет умер оскароносный режиссер Питер Уоткинс.