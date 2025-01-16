В возрасте 49 лет умер ведущий хирург-трансплантолог России Алексей Ананьев. О его смерти сообщили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Отмечается, что врач внезапно скончался ночью 16 января. Причина смерти не называется.

«Как ведущий хирург-трансплантолог России, руководитель отдела трансплантологии и органного донорства НИИ Алексей Ананьев спас сотни своих пациентов и их семей», - говорится в некрологе, опубликованном на странице НИИ во «ВКонтакте».

Ананьев ушел из жизни скоропостижно. Его называют «выдающимся профессионалом». Врач вернул к жизни тысячи людей.

Ананьев окончил медицинский университет в Петербурге, затем прошел интернатуру по хирургии. Впоследствии защитил кандидатскую диссертацию, написал свыше 100 статей. Является автором 5 патентов на изобретения. С 2024 года руководил отделом трансплантологии и органного донорства Института и ПСПбГМУ им Павлова. Занимался преподавательской деятельностью.

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