Тело МотоТани кремировали: бывший муж повез прах в Омскую область

Тело блогера МотоТани кремировали – сейчас семья готовится к похоронам. Бывший муж девушки Стас рассказал, что повез прах в Омск, а затем в Тару, похороны пройдут в этот четверг.

«Сегодня мы с прахом Тани улетаем в Омск и далее в город Тару. Похороны в Таре состоятся в четверг», - сообщил мужчина. Его слова приводит StarHit.

Издание отмечает, что именно бывший муж занимался ритуальными вопросами. Сначала он прибыл в Турцию, договорился о доставке тела в Москву. 28 июля состоялось прощание с МотоТаней на Троекуровском кладбище, остались похороны.

Прах упокоят в Омской области – оттуда блогер начинала путь, хотя последние годы жила в Москве. Бывший муж был удивлен, что на панихиду пришло столько людей. Он поблагодарил всех приехавших в Москву, а также неравнодушных людей в России и Турции, которые помогают с расследованием ее смерти, которая произошла 22 июля.

По словам Стаса, в непростой ситуации помогали все: сотрудники таможни, нотариус, адвокаты. Оставшийся без матери 13-летний сын будет жить с отцом.

Ранее сообщалось, что на прощании семья открыла гроб с МотоТаней.