В возрасте 49 лет умер актер, участник команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов

На 50-м году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана, бывший игрок в КВН Джабир Иманов, сообщает Oxu. Причиной смерти называется сердечный приступ.

Артист был участников азербайджанской команды КВН «Парни из Баку». Он также был режиссером и продюсером. Согласно некоторым сообщениям, артисту стало плохо в спортзале, он потерял сознание и упал в обморок.

Находящиеся с ним рядом в этот момент друзья попытались помочь ему, сделав массаж сердца. Однако, несмотря на все усилия, 49-летний актер скончался через 40 минут.

Тело заслуженного артиста Иманова было доставлено в Союз судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для проведения анализа.

Джабир Иманов родился 22 июня в 1976 году. Помимо игры в КВН, с начала 2000-х снимался в кино. На его счету работа в таких проектах, как «Истина момента», «Махалля», криминальный сериал с Александром Балуевым «Граф Крестовский», «Не бойся, я с тобой!» и другие. В некоторых кинолентах артист выступал как сопродюсер.

Джабир Иманов будет похоронен на кладбище Волчьи ворота в столице. Панихида состоится в кафедральном соборе Успения Пресвятых Даров.

