В возрасте 48 лет умер вокалист группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко

Умер бывший бас-гитарист и вокалист украинской группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. Ему было 48 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрывается. Также нет данных о том, где состоится церемония прощания и будет похоронен музыкант.

«Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20-25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был очень талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась», — приводит NEWS.ru некролог подруги Мельченко в соцсети.

Алексей Мельченко родился в Киеве. Он был участником «Воплей Видоплясова» с 2007 года. В 2017 году покинул коллектив и с тех пор избегал публичности.

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