«Стояла в очереди на трансплантацию»: раскрыта причина смерти звезды «Холостяка» Вероники Мурашкиной

Причиной смерти участницы шоу «Холостяк» Вероники Мурашкиной стала болезнь легких. 31-летняя модель стояла в очереди на трансплантацию органа.

«Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась», — приводит портал NGS.ru сообщение родственников девушки.

Летом 2020 года Мурашкина попала в автомобильную аварию, в родном городе Тогучин. Как оказалось, девушку сбила машина, за рулем которой был ее пьяный одноклассник.

После случившегося ее здоровье сильно пошатнулось. Вероника больше не могла заниматься модельным бизнесом, она увлеклась бисероплетением и продавала свои работы.

«Работаю только с качественным материалом и чешским бисером! <…> Плету по 6-8 часов в день», — откровенничала Мурашкина в своем блоге.

Ранее умер заслуженный артист РСФСР Игорь Третьяков. Ему было 76 лет. Причина смерти не раскрывается.