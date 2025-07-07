В возрасте 47 лет умер участник Outlawz и один их соавторов Тупака Шакура рэпер Ноубл Янг

Ушел из жизни рэпер, участник хип-хоп-коллектива Outlawz и давний соратник Тупака Шакура Нобл Янг. Урожденный Руфус Ли Купер III покончил с собой, сообщает TMZ. Исполнителю было 47 лет.

Также стало известно, что недавно музыкант потерял маму, которая скончалась от онкологического заболевания. Янг Ноубл последовал за ней 4 июля. Он умер в своей резиденции в Атланте.

Артист был последним участником Outlawz, которого лично отобрал в команду легендарный Тупак Шакур. Случилось это незадолго до его трагической гибели в 1996 году.

«Сегодня я получил душераздирающее и совершенно неожиданное известие. Мой брат и коллега, с которым мы работали бок о бок более 30 лет ушел из жизни. Покойся с миром, Руфус Янг Ноубл Купер. Психические расстройства — это серьезная проблема, затрагивающая многих. Берегите своих близких, — сообщил двоюродный брат Тупака.

Руфус Ли Купер III родился 31 марта 1978 года в Ранчо Кукамонга. После переезда в Нью-Джерси, тогда еще только начинающий рэпер познакомился с Kadafi и присоединился к группе The Plague. В то же время он получил свой псевдоним Young Noble.

В творческом активе Young Noble четыре сольных альбома. Музыкант являлся основателем компании Noble Justice Productions.

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