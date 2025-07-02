В 23 года после борьбы с лейкемией скончался экс-участник корейской поп-группы F.ABLE Шим Джэхен

Умер экс-солист корейского бойз-бэнда F.ABLE Шим Джэхен. Ему было всего 23 года. Сообщается, что последние годы жизни артист боролся с лейкемией. О его смерти сообщили близкие исполнителя, пишет сайт Allkpop.

Многие фанаты К-рор звезды узнали о его болезни только после его кончины, так как сам артист не афишировал свой недуг. Детали относительно его диагноза и процесса лечения не разглашаются.

Джэхен был самым молодым участником в составе F.ABLE. Он присоединился к коллективу в 2020 году.

За всю свою короткую, но яркую карьеру команда выпустила несколько цифровых синглов. Среди них такие, как «Burn It Up» и «Run Run Run». Уже в 2023 году команда прекратила свою деятельность. При этом никакого официального подтверждения тому не было.

Позже трое из пяти участников вернулись на сцену в новом проекте, который получил название ENPHAZE, что вызвало предположения об окончательном распаде группы.

После объявления о смерти Джэхена, его бывший коллега по F.ABLE Ходжун опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором выразил сожаление по поводу потери товарища и поблагодарил его за годы, проведенные вместе.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 27 лет после длительной болезни ушел из жизни бывший футболист и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев.