В возрасте 46 лет умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

Российский актер Владимир Новицкий скончался на 47-м году жизни. Он запомнился телезрителям по участию в сериале «Глухарь».

О кончине артиста сообщает сайт kino-teatr.ru. Причина смерти Новицкого не уточняется. Владимир Новицкий родился в 1977 году. После окончания школы поступил в ВТУ им. Щукина. Затем работал в театре «Вернисаж». На экранах артист начал появляться с конца 1990-х.

Артист снялся в таких картинах как: «Яд, или Всемирная история отравлений», «Анна Каренина», «Кодекс чести», «Студенты», «Глухарь» и других известных фильмах и сериалах.

Также Новицкий участвовал во многих театральных постановках: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Снежная королева» и других.

Это не первый умерший актер из ленты «Глухарь». Ранее скончался звезда сериала Петр Черняев, который также запомнился зрителям по участию в картинах «Интерны» и «Универ».

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