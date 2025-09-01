В возрасте 42 лет ушла из жизни американская телеведущая Селеста Уилсон

Американская теле- и радиоведущая Селеста Уилсон скончалась в возрасте 42 года. Об этом сообщает New York Post.

Информацию о ее кончине также подтвердили родственники. Они сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Уилсон работала на нескольких каналах. Последнее место — вечернее шоу на ABC.

Селеста Уилсон родилась в Новом Орлеане. Получила степень магистра журналистики в Университете штата Аризона. Карьеру на телевидении начала в качестве ведущей в филиале канала CBS в Монро, штат Луизиана.

«Хотя Селеста пробыла с нами совсем недолго, мы уже были тронуты ее профессионализмом, теплотой и преданностью журналистскому делу», — написал ее телеканал, который также поделился трагической новостью в прямом эфире.

В материале издания говорится, что ее страсть к рассказыванию историй привела Селесту на несколько местных новостных каналов. Она также была соведущей еженедельной программы PBS, прежде чем присоединиться к филиалу ABC в Джексоне.

