В возрасте 42 лет умерла в больнице актриса Вероника Эчеги

Умерла испанская актриса театра и кино Вероника Эчеги. Ей было 42 года – свой день рождения артистка встретила в июне.

О смерти артистки, участвовавшей в международных проектах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные источники.

Как уточняет издание, Эчеги скончалась в больнице.

Актриса родилась в Мадриде в 1983 году. Окончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Ее первая большая роль состоялась в 2006 году в картине «Меня зовут Хуани». Последний проект с участием актрисы – Любовь до гроба» - вышел в текущем году. За карьеру Эчеги удостоена не менее 35 наград и номинаций.

Ранее сообщалось о смерти советской молдавской певицы Маргареты Ивануш. Ей было 75 лет. Артистка скончалась 24 августа – в сентябре бы ей исполнилось 76.