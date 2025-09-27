В возрасте 103 лет умер французский журналист Георг Троллер

Во Франции скончался режиссер-документалист и журналист австрийского происхождения Георг Штефан Троллер. Ему было 103 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни в субботу, 27 сентября, в Париже, сообщает портал Tagesschau.

В 1938 году Георг Троллер бежал из Австрии во Францию. В 1941 году переехал в США, через два года был призван в армию и в 1943 году оказался в Германии.

В 1946 году вернулся в США и начал изучать английский язык в Калифорнийском университете, а также театральное искусство в Колумбийском университете. В 1950 году получил стипендию в Сорбонне в Париже, где и прожил всю оставшуюся жизнь.

Георг Троллер начал работать репортером в газетах и на радио. Он сделал порядка 2000 интервью и снял более 170 фильмов. Помимо документальных фильмов, он написал множество сценариев. Неоднократно получал «Золотую нимфу» телевизионного фестиваля в Монте-Карло, а также был удостоен премии Эриха Саломона в 1975 году.

