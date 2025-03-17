В возрасте 101 года умерла советская актриса Тамара Кривцова

Умерла советская актриса Тамара Кривцова. Ей был 101 год.

О смерти говорится на сайте «Кино-Театр.ру». Кривцова скончалась 17 марта, однако причины не называются.

Она родилась 19 апреля 2023 года. Работала во Владимирском театре драмы, затем в Ульяновском драмтеатре, Чеченском русском драматическом театре, потом - в Иркутском и Кишиневском.

В 1959 году сыграла эпизодическую роль в картине «Я вам пишу».

Когда началась Великая Отечественная война, Кривцова ухаживала за ранеными. В 1942 году ее призвали в Красную армию. Наградили орденами и медалями.

Супругом Кривцовой был народный артист Молдавской СССР Виктор Белов. Он умер в 1973 году.

17 марта сообщалось о смерти актера Виталия Мещерякова. После ухода из жизни жены он один воспитывал шестерых детей.