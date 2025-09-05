В возрасте 101 года умерла итальянская певица и актриса, известная как Пия Велси

В Риме на 102-м году жизни скончалась итальянская певица, актриса кино, ТВ и театра Пия Велси. Как сообщает Il Capoluogo, артистка ушла из жизни мирно 4 сентября.

Пия Велси (настоящее имя — Эльпидия Сорбо) родилась 31 марта 1924 года в Л'Акуиле. Выросла в Неаполе, где и началась ее карьера певицы. Позже переехала в Рим, там же и впервые вышла на сцену театра.

Она дебютировала в театре Амбра Джовинелли с эстрадной труппой. С тех пор работала с известными именами итальянского театра и телевидения, такими как Массимо Троизи, Паоло Вилледжо и другими.

Параллельно развивала и карьеру певицы. Под псевдонимом Nuovo Fiore (Новый цветок), записала несколько пластинок на лейбле Phonotype.

В кино начала сниматься в первой половине 1950-х годов. На ее счету роли в таких фильмах, как «Сестра Эммануэль» «Россини», «Ад посреди города», «Змеиные родители», «Дон Маттео», «Итальянцы! Во время остановок пользоваться туалетом категорически запрещено» и десятки других.

