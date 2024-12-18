В возрасте 100 лет скончалась актриса из «Рабыни Изауры» Фада Санторо. Об этом сообщает «Российская газета».

Актриса из Бразилии, сыгравшая главную женскую роль в полнометражной картине «Рабыня Изаура», Фада Санторо скончалась на 101-м году жизни. Актриса ушла из жизни 15 декабря. Известно, что накануне она была выписана из больницы, где проходила лечение от коронавируса.

Фада Санторо работала сначала танцовщицей, позже она выступала певицей в казино, а в 1949 году Санторо попала в фильм «Рабыня Изаура». Знаменитость завершила свою карьеру в конце 50-х годов, после того, как вышла замуж.

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