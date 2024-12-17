Скончалась бывший главред «Ленфильма» Нелли Машенджинова

Ушла из жизни главный редактор киностудии «Ленфильм» в 1980-е годы Нелли Машенджинова. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале киностудии.

«При ней окрепла Ленинградская школа кино, пришла новая генерация молодых режиссеров, операторов, драматургов», – говорится в сообщении.

Нелли Николаевна скончалась в минувшие выходные. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Отпевание экс-главреда «Ленфильма» состоится в пятницу, 20 декабря, в Иоанновском монастыре в 11:00.

Известно, что Машенджинова, в частности, занималась сценарием одной из важнейших советских картин тех лет «В моей смерти прошу винить Клаву К». Она дружила с Алексеем Германом. Также при ней на студию пришли Александр Сокуров, Сергей Овчаров, Константин Лопушанский, Валерий Огородников, Юрий Мамин и многие другие.

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