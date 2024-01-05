В возрасте 100 лет скончалась актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс, об этом сообщает aif.ru.

Как рассказал менеджер актрисы Митч Клем, знаменитость скончалась 4 января 2024 года в доме престарелых в Лос-Анджелесе, где она проживала последние годы. У актрисы остались внук и трое правнуков, рассказал Клем.

Глинис Джонс — британская актриса, известная по роли миссис Бэнкс в фильме 1964 года «Мэри Поппинс». Первую роль Джонс получила в 1938 году — она снялась в драме «Саут Райдинг». После этого ее начали приглашать в другие картины.

Наиболее удачной работой Джонс стала роль миссис Ферт в «Хозяевах солнечного дня». Картина получила пять номинаций на «Оскар», в том числе одну за роль Джонс в категории «Лучшая актриса второго плана».

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