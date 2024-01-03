Умер актер из «Звездного пути» Мики Коттрелл: сестра сообщила подробности

Американский актер, продюсер и публицист Мики Коттрелл умер в возрасте 79 лет, как сообщили его близкие в социальных сетях.

Сестра Мики, Сьюзи Коттрелл-Смит, выразила свои чувства в своем личном блоге, описав его как очаровательного, веселого, гурмана и любящего брата, который ушел в начале нового года. Актер скончался 1 января в больнице Вудленд-Хиллз в Калифорнии.

Мики Коттрелл перенес инсульт в 2016 году, и его друзья организовали сбор средств для оплаты медицинских расходов, собрав более 57 тыс. долларов.

Начав свою карьеру в Голливуде с работы менеджером по рекламе в Landmark Theatres, Коттрелл также был продюсером и актером. Он поддерживал независимых кинематографистов и снялся в таких фильмах, как «Мой любимый штат Айдахо», «Аптечный ковбой», «Эд Вуд», «Вулкан», «Звездный путь: Следующее поколение», «Звездный путь: Вояджер» и другие.

Продюсер также подчеркивал, что фильмы и режиссеры, которых он представлял, были удостоены множества престижных наград, включая премии жюри Сандэнса и Американской киноакадемии.

Ранее мы писали о том, что умер 52-летний актер из «Обители зла» и «Стартрека» Кен Лэлли. О смерти знаменитости сообщила актриса Карен Дайер, которая работала с Кеном на площадке «Обители зла».