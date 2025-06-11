В возрасте 51 года скончался продюсер культовых музыкальных фестивалей Джонатан Майерс

На 52-году жизни скончался знаменитый концертный промоутер, создатель инновационных музыкальных фестивалей, известный как соучредитель Bonnaroo и Superfly Entertainment Джонатан Майерс. Об этом сообщает New York Post.

О кончине продюсера журналистам сообщил его давний деловой партнер. Причина смерти и другие детали пока на разглашаются.

Один из самых знаменитых фестивалей, к которым Майерс приложил руку считается легендарный Bonnaroo, который начиная с 2022 года проходит в Манчестере, штат Теннесси. В этом году он стартует уже завтра, 12 июня. Событие ежегодно собирает исполнителей практически всех музыкальных жанров, включая артистов первой величины. А посещают его до 100 000 человек.

Кроме того, согласно опубликованным некрологам, Майерс отличился и в создании декораций для разного рода телешоу и сериалов, среди которых такие популярные, как «Друзья», «Офис» и «Сайндфелда».

В 2022 году продюсер подал в суд на своих бывших соучредителей по компании Superfly. Тогда он обвинил их в нарушении контракта и мошенничестве. Однако уже год спустя иск был отклонен.

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