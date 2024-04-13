В Воронеже умер народный артист и балетмейстер Владимир Бычков. Об этом сообщает сайт Сulturavrn.

12 апреля на 97-м году жизни скончался народный артист России Владимир Бычков. Причина смерти балетмейстера не раскрывается.

Прощание с Бычковым состоится 15 апреля в 13:30 в храме-часовне иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» на Коминтерновском кладбище.

Владимир Бычков с 1945 по 1972 годы работал артистом балета различных ансамблей: «Кубанские казаки», песни и пляски Таврического военного округа, Дунайской флотилии, Краснознамённого ансамбля песни и пляски Северного флота.

В 1972 году Бычков переехал в Воронеж, где стал главным балетмейстером ансамбля «Весенние зори». Позже его назначили худруком коллектива.

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