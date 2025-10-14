В Волгограде от рака умер 69-летний генерал Николай Акимов в свой день рождения. Об этом сообщает V1.ru.

13 октября в Волгограде на 70-м году жизни умер бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. По информации источника, Акимов долгое время боролся с раком.

В 1977 году Николай закончил Московское общевойсковое Командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Он участвовал в ликвидации конфликта в Северо-Осетинской Республике, а также в операции в Северо-Кавказском регионе.

До 2001 года Акимов был командиром 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. После чего стал возглавлять военный комиссариат Брянской и Ярославской областей.

Умерший был награжден орденами Мужества и «За личное мужество».

