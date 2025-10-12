Обучал участницу шоу «Голос»: легенда ульяновского джаза Олег Зисер скончался в 86 лет

Олег Зисер, знаменитый ульяновский музыкант и лидер джазового ансамбля «Академик Бэнд», ушел из жизни. Ему было 86 лет.

Информация о кончине заслуженного деятеля культуры появилась в группе Ульяновской филармонии. Коллеги Зисера сообщили, что легенда джаза умер 11 октября.

Музыкант выступал не только в России, но и за ее пределами. Олег Григорьевич побывал с концертами в Польше, Чехословакии и Болгарии.

«В 1994 году Олега Зисера пригласили в Ульяновскую филармонию, и он вошёл в состав джаз-ансамбля «Академик Бэнд» как пианист, вокалист и аранжировщик. Во многом благодаря ему в сложные 90-е годы ансамблю удалось выжить и укрепиться в новой жизни», — рассказали в филармонии.

Также Зисер был педагогом. Он обучал вокалистку Иделию Мухаметзянову, которая впоследствии стала участницей шоу «Голос» на Первом канале.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Александринского театра Елизаветы Волгиной. Ей было 88 лет.