В Волгограде на 97-м году жизни скончалась старейший киновед области Зоя Финкельштейн

В Волгограде ушла из жизни старейший деятель искусств города, ветеран Великой Отечественной войны, киновед Зоя Финкельштейн. Ей было 96 лет. Об этом сообщает РИАЦ.

Зоя Абрамовна пережила ужасы войны и голодную эвакуации. Свое призвание она нашла в кинематографе. В 1966 году она переехала в Волгоград, где основала факультет кино при Волгоградском народном университете культуры в ДК профсоюзов.

Первый в городе киноклуб был создан именно с ее подачи. Ветеран войны и труда с 1984 по 1997 годы руководила Всесоюзным творческо-производственным отделением «Киноцентр». Благодаря ее усилиям, волгоградцы в свое время смогли встретиться с такими легендами, как Василий Шукшин, Сергей Бондарчук, Марк Донской и многими другими.

Финкельштейн также была одним из главных организаторов Первого международного фестиваля антифашистского фильма, который был приурочен к 30-летию Победы. Событие проходило в Волгограде в 1975 году с 14 по 20 мая и имело большой успех.

Кроме того, с 1983 года Зоя Абрамовна была членом Союза кинематографистов СССР.

Ранее мы писали о смерти педагога и актрисы Ларисы Заовражновой.