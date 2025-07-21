В Ульяновске после борьбы с раком умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

После борьбы с раком умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов. Об этом сообщает ulpravda.ru.

В Ульяновске умер 93-летний Виктор Сафронов. В последние годы он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. На данный момент дата и время церемонии прощания неизвестны.

Художник посвятил свое творчество исследованию современного общества. Своими картинами он внес вклад в воспитание патриотизма и гражданственности. Сафронов считал, что его главная задача — писать на тему Великой Отечественной войны.

Он жил и работал в Ульяновске с 1969 года, а с 1971 года стал председателем правления ульяновской организации Союза художников РСФСР. Его картины находятся не только в местных музеях, но и в Государственной Третьяковской галерее. Помимо этого, работы Сафронова выставлялись в Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польше и Чехословакии.

Среди его почетных наград — орден «Знак Почета», серебряная медаль им. М. Б. Грекова, золотая медаль Академии художеств СССР

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