Бывшего участника The Hatters Вадима Рулева похоронят рядом с 33-летней женой

Погибших в ДТП в Ленинградской области бывшего тромбониста группы The Hatters Вадима Рулева и его 33-летнюю жену Екатерину похоронят рядом. Об этом сообщил отец музыканта, который рассказал о трагедии.

Подробности узнало ИА Регнум.

По словам мужчины, 19 июля пара ехала на мотоцикле BMW к ним в гости. Однако Рулев не справился с управлением, в результате супруги погибли.

«Он с женой жил на даче, и вечером субботы они ехали к нам в гости. Мы хотели посидеть, попеть песни, поговорить о дальнейших планах», - рассказал отец 35-летнего музыканта.

Дата похорон пока неизвестна, предстоит оформить документы. Однако супругов похоронят вместе.

«Они одна семья. Похоронят их рядом», — раскрыл отец Рулева.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водитель мотоцикла неправильно выбрал скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной. В итоге мотоциклист и его жена погибли.

Ранее 47-летний байкер разбился насмерть в Екатеринбурге из-за разрыва сосудов головного мозга в поездке.