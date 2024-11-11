В Улан-Удэ прошли похороны 36-летней певицы Марии Ринчиновой, умершей при родах

В Улан-Удэ состоялись похороны оперной певицы Марии Ринчиновой, умершей во время родов. 36-летнюю солистку труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии проводили в последний путь утром 11 ноября.

Об этом Kp.ru рассказал муж Ринчиновой Найдан.

«Сегодня состоялось прощание с Машей. Провели похороны», - поделился мужчина, не раскрывая подробностей церемонии.

Семья не верит в естественные причины смерти. Родственники допускают ошибку врачей во время родов. Супруг Ринчиновой написал заявление во все органы.

«Сейчас начинается следствие», – сообщил Найдан.

Напомним, певица умерла, будучи на седьмом месяце беременности. Ребенок скончался до родов, а Ринчиновой назначили операцию, чтобы изъять плод. При этом предыдущие ее беременности проходили легко. Перед операцией она призналась мужу, что боится умереть, хотя с потерей ребенка смирилась. У покойной остались две дочери 18 и 3 лет.