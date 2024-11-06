Было предчувствие: муж умершей солистки Ринчиновой раскрыл подробности ее смерти

Новость о смерти 36-летней солистки филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания Марии Ринчиновой стала шоком для ее близких и коллег. В момент ухода из жизни артистка находилась на седьмом месяце беременности — спасти малыша не удалось. Муж исполнительницы Найдан рассказал, что супруга предчувствовала свою кончину.

Как пояснил Найдан, Мария попала в больницу 29 октября. Артистка пожаловалась на тахикардию, головные боли. Спустя несколько дней женщина сказала мужу, что больше не чувствует плод. Ей сделали УЗИ, но сердцебиение малыша не обнаружили. Тогда врачи поставили Марии укол, стимулирующий роды.

Врачи решили сделать операцию, чтобы изъять плод. Накануне Ринчинова связалась с мужем и высказала свои опасения. У Марии была тревога.

«Я вчера с ней связался с утра, она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится умереть», — приводит слова Найдана Voice.

Во время операции состояние женщины резко ухудшилось, Мария не пришла в себя. Врачи сказали ее мужу, что всему виной эмболия — заболевание, вызывающее нарушение кровоснабжения. Из-за этого смерть Ринчиновой была мгновенной.

Мужчина считает, что, возможно, врачи допустили ошибку. Он хочет обратиться в МВД, прокуратуру и Росздравнадзор, чтобы проверить действия медиков. По словам Найдана, процесс оказания помощи был долгим, и врачи постоянно меняли свое мнение.

У мужчины в браке с Марией родилась дочь, сейчас ей три года. Также у женщины осталась старшая наследница от первого брака, она учится в институте на ветеринара.

Напомним, супруг солистки Мариинского театра поедет во Владикавказ, чтобы забрать ее тело.