В украинском СИЗО умер российский криминальный авторитет Камо Московский. Об этом сообщает Telegram-канал Прайм Крайм.

20 октября в украинском городе Ровно умер Камо Егиазаров, известный в криминальной среде как Камо Московский. Он уехал из России в 2020 году.

Криминальный авторитет родился в Тбилиси в 1962 году, там же в 1981 году получил первый тюремный срок. В начале 90-х перебрался в Москву и активно участвовал в преступной деятельности, занимаясь мошенничеством. Он жил в историческом центре города в особняке и считался самым богатым вором.

